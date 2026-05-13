Il colpo accidentale dell’Albania

E’ sul piano politico che le dichiarazioni di Hoxha hanno scatenato un finimondo. “Siamo ormai al ridicolo”, ha detto il capogruppo del Pd in commissione Esteri alla Camera, Enzo Amendola: “I centri in Albania sono un imbarazzante e gigantesco spreco di risorse pubbliche, costruito sulla propaganda e naufragato nella realtà”. Lo stesso ministro albanese è stato costretto a una mezza smentita, sostenendo di aver pensato “ad alta voce”. Rama si è sentito in dovere di intervenire: “Il nostro protocollo con l’Italia è fatto per restare, finché l’Italia lo vorrà”. In realtà, una volta entrata nell’Ue, l’Albania dovrà applicare la legislazione dell’Ue e il nuovo Patto su migrazione e asilo. E’ in quel contesto che potrà essere offerta solidarietà all’Italia. Se ci sarà ancora nel 2029, Meloni dovrà trovare un altro paese terzo per mostrare all’opinione pubblica che usa i muscoli con i migranti. Anche se sono solo poche decine.