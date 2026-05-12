Meloni media sulla legge elettorale e apre alle opposizioni. Nodo premio di maggioranza. “Big” in audizione

Tornando al vertice, Forza Italia, con al seguito i deputati Alessandro Battilocchio e Stefano Benigni che stanno seguendo la partita da mesi, ha portato al tavolo alcuni rilievi di “incostituzionalità”. In particolare il premio di maggioranza che, così com’è, rischierebbe di essere cassato dalla Corte costituzionale. Per questo si vorrebbe scendere al di sotto della soglia del più 15 per cento (si è avanzata l’ipotesi di un premio del 10 per cento, superata quota 40 per cento). Uno scenario che vede anche la Lega favorevole, visto che il deputato Igor Iezzi, relatore del testo in commissione, ha spesso evidenziato come un premio di maggioranza particolarmente abnorme dovesse essere rivisto. L’ipotesi è di arrivare a una proposta “a cui a sinistra non potrebbero dirci di no”. Ma si è parlato anche del modo migliore in cui venirsi incontro, tra alleati, qualora la destra accantonasse la volontà di procedere alle preferenze (soprattutto FdI). Il dilemma è: listini o listoni? Si vedrà.