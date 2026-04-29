La telenovela Emiliano-Csm: il giallo del voto per la consulenza al Senato

Si sono subito smarcati i parlamentari di Fdi Maria Nocco e Ignazio Zullo: la ricostruzione che forniscono è di non aver partecipato ad alcuna convocazione. Agli atti, infatti, c’è solo una riunione dell’ufficio di presidenza il 22 aprile: in questa sede Magni avrebbe presentato la proposta di incarico. La segretaria della commissione, Gisella Naturale dei 5S, spiega la sua versione: “Non ho votato nulla. Magni ha spiegato che un parlamentare aveva richiesto la collaborazione di Emiliano. La cosa mi è sembrata strana, ma non ho detto nulla perché era una cosa a titolo gratuito. Che fanno i consulenti? Sono persone che possono dare notizie se coinvolte. Ma finora non abbiamo mai chiamato nessuno”.