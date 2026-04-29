Buttafuoco, Venezi e il sogno gramsciano della destra sepolto in una crisi di nervi post-referendaria

Venezia è tra le grandi città simbolo dell’Occidente, insomma tra Parigi, Londra, Roma, Milano, Amsterdam, Vienna, Barcellona, New York, la sola a non essere governata dalla sinistra. Si va al voto per il sindaco il 24 e il 25 maggio. E il centrodestra, nelle settimane decisive della campagna, ha trovato il modo di colpirsi da solo, con una precisione e una costanza che farebbero invidia a un avversario organizzato. Il centrodestra governa il comune veneziano da undici anni, e adesso punta su Simone Venturini, trentotto anni, già assessore della giunta di Luigi Brugnaro, di cui deve portare avanti l’eredità cercando però di non somigliarle troppo. L’avversario, Andrea Martella, senatore del Pd, guida un campo larghissimo: sette liste, dal M5s a Italia Viva. Sulla carta dovrebbe vincere il centrodestra. Ma ne siamo sicuri? Prendiamo la vicenda del teatro la Fenice. Lo scorso settembre la fondazione del teatro aveva approvato all’unanimità la nomina di Beatrice Venezi come direttrice musicale. Era una scelta politica dichiarata, rivendicata, difesa con ardore.