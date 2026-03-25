Io voto Conte. Nell’itinerario post garantista, è lui l’interprete migliore della sinistra. Si esagera? Forse no.

Mi devono spiegare il senso di queste primarie. Il sostegno europeistico dell’Ucraina sarà nel programma? Il rafforzamento della difesa italiana e dell’Unione, ReArm Europe, sarà nel programma? Una definitiva apertura all’immigrazione illegale sarà nel programma? Un debito pubblico sostanzioso sarà nel programma? L’antifascismo sarà nel programma? L’antisemitismo sarà nel programma? Iniustitia et pax saranno nel programma? Meloni ieri sembrava fritta, ma nelle piazze si agitava un calderone in ebollizione di cattive emozioni che solo Conte, con uno, due, tre successivi governi, sarebbe in grado di amministrare.Fa l’avvocato, ma del popolo, e i magistrati sapranno perdonare la sua tara professionale. La generazione Zeta si identifica in lui, a ragione. E’ un pro Pal, e gode dell’affetto di padre Pio e immagino di padre Zuppi.