È morto Umberto Bossi, aveva 84 anni

Fondatore della Lega, è stato ministro, senatore e deputato. Con le sue battaglie ha segnato la politica italiana

Il fondatore della Lega Umberto Bossi è morto questa sera, all'età di 84 anni. Nato nel 1941 a Cassano Magnago, in provincia di Varese, con le sue battaglie ha segnato il panorama politico italiano.

Da quanto si apprende, era stato ricoverato da ieri in ospedale, a Varese, in terapia intensiva e in condizioni apparse subito critiche. La situazione è precipitata oggi e il decesso è avvenuto questa sera.

Nei primi anni Ottanta il Senatùr, così come era soprannominato, fondò la Lega Autonomista Lombarda, che sarebbe poi divenuta la Lega Lombarda. Fu eletto segretario nazionale fino al 1993 prima di dar vita al progetto della Lega Nord. È stato ministro, senatore, deputato ed europarlamentare della Lega Nord, di cui è stato segretario federale fino al 2012 e successivamente presidente a vita.

È stato eletto per la prima volta a Palazzo Madama nel 1987. Dal 1992 ha ricoperto per sette volte la carica di deputato e un'altra volta quella di senatore. Per tre volte ha ricoperto la carica di parlamentare europeo. È entrato nel governo per la prima volta nel 2001, quando fu nominato ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione nel governo Berlusconi II.





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