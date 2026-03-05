governo e servizi
Mantovano fa asse con Piantedosi a tutela di Aise. Tramonta l'idea di spostare la cybersicurezza alla Difesa
Il sottosegretario difende Crosetto e dice che "le agenzie di intelligence non monitorano i viaggi privati dei ministri". Alla relazione annuale dei Servizi si vede anche Piantedosi (prova che con Mantovano c'è un tandem). Intanto si allontana la proposta di riforma per dare alla Difesa più competenze sulla cybersicurezza
Mantovano ha pensionato 007: “Archiviamo la parola servizi segreti”. Si dice Agenzie. Giù le mani dai Servizi, Aise e Aisi. I loro vertici, Bruno Valensise e Giovanni Caravelli, non si toccano, hanno la fiducia del tandem Mantovano e Piantedosi, tramonta l’idea di affidare la cybersicurezza al ministero della Difesa. Chiamatele Agenzie, per cortesia. Per la prima volta, dopo il caso Crosetto a Dubai, parla l’Autorità delegata, Mantovano: “Le agenzie di intelligence non monitorano i viaggi privati dei ministri, la legge 124 vieta l’attività di controllo su una serie di persone tra cui esponenti politici”. Lo fa in occasione della relazione annuale dell’intelligence, la Sanremo delle forze Armate. Il titolo, come sempre, è “Governare il cambiamento. Scenari di sicurezza nazionale”. Ogni anno, in occasione dell’anniversario della morte di Nicola Calipari, l’eroe servitore, il Nibbio, i Servizi, anzi, le Agenzie (come Mantovano vorrebbe venissero chiamate) relazionano sui rischi globali, interni, terrorismo, autocrazie, democrazie. E’ la sagra delle stellette. In fila: il procuratore generale di Roma, Jimmy Amato, che bacia il direttore del Tg1, Gian Marco Chiocci. Ci sono l’ex procuratore generale Giovanni Salvi, il Copasir intero, con Lorenzo Guerini che sorride, e poi (ma non si finisce) il comandante generale della Gdf, Andrea De Gennaro, il capo di stato maggiore, Carmine Masiello. Poco lontano, l’ad di Acea, Fabrizio Palermo e Luciano Violante. In questo caso le poltrone misurano la fiducia nei Servizi. Del governo c’è Piantedosi, unico ministro, ed è la prova che con Mantovano c’è un tandem. Abbiamo raccontato che c’è una strana aria. Dicono alla Camera, dal Pd, che “il caso Crosetto a Dubai è la campana che suona. E’ iniziata la corsa per il Quirinale e c’è chi prova ad azzoppare il quirinabile Crosetto”.
Chiedono a Mantovano se è normale che un ministro possa viaggiare all’estero senza scorta e l’autorità delegata risponde: “Il ministro Crosetto ha detto due giorni fa in un’aula del Parlamento che aveva necessità di concedersi qualche giorno di ferie con la famiglia, per questo ha utilizzato un volo commerciale”. Ha ragione chi pensa che parlare ancora di Dubai, chiedere a Caravelli perché i servizi non seguono un ministro è un non senso. E’ vero però che quel viaggio ha un effetto chiaro a tutti. Su iniziativa del presidente della commissione Difesa, Nino Minardo, è stato presentato un ddl che affida alla Difesa più competenze sulla cybersicurezza. E’ un tentativo per dotare la difesa di un suo servizio di intelligence. L’idea di Mantovano mai nascosta è arrivare a un unico servizio anche perché – sempre Mantovano – “in questi anni si è realizzata di fatto una unità operativa e un coordinamento stretto tra i servizi, che operano come se fossero un’unica entità”. E’ una riforma che per l’Autorità delegata non vedrà la luce in questa legislatura. Come è destinata a non vedere luce la creazione di quello che viene definito “un quinto corpo” di intelligence da affidare al ministro della Difesa e che ha sollevato le perplessità di governo, ex ministri e che giornalisticamente è passato come lo scontro Crosetto-Mantovano. A FdI non piace la trasversalità di Crosetto, ministro sull’Ucraina impeccabile, e ancora meno piace chi lo difende. Marco Mancini, l’ex agente del Dis, ha rilasciato un’intervista sul Riformista, una carezza a Crosetto, “che non ha colpe. Qualcuno nei servizi ha mancato di informare Palazzo Chigi”. La frase di Mantovano sui Servizi, che non erano tenuti a seguire Crosetto, e la presenza del ministro dell’Interno, si carica di significato politico: serva a scacciare il venticello su Valensise e Caravelli, i direttori di Aisi e Aise. Il viaggio di Crosetto a Dubai mette forse fine a veline e veleni. E non è un segreto.
Le dichiarazioni
Vannacci a Roma per la sicurezza: nella proposta tutto ciò che Lega e FdI non possono dire
L'ex generale in trasferta nella capitale. Oggi ha presentato "Tolleranza zero", un pacchetto di misure che i suoi deputati futuristi – Sasso, Ziello e Pozzolo – inseriranno come emendamenti al decreto sicurezza una volta che arriverà alla Camera. Dentro vecchi slogan del Carroccio. Domani a Palazzo Grazioli per un incontro con la stampa estera
la decisione
Il Senato approva il ddl antisemitismo: il Pd si spacca, voto contrario di M5s e Avs
I partiti di maggioranza insieme a Italia Viva, Azione e i riformisti dem votano a favore del testo. Si astiene il Partito democratico: "Non votiamo contro come segno di vicinanza e promessa di impegno per contrastare ogni forma di odio contro gli ebrei e ogni minoranza", ha detto il senatore Andrea Giorgis