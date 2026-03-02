L'informativa urgente di Tajani e Crosetto sulla situazione in Iran e nel Golfo Persico

Nel terzo giorno dell'attacco israeliano e americano all'Iran, e delle reazioni di Teheran che hanno incendiato il Golfo persico, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è in audizione con il ministro degli Esteri Antonio Tajani davanti alla commissioni congiunte Esteri e Difesa del Senato e Esteri della Camera per una informativa urgente sulla situazione.

Dopo gli strike in Iran, il ministro della Difesa era rimasto bloccato a Dubai, dove si trovava per ragioni personali, e il governo è riusultato essere all'oscuro dell'operazione fino a quando era già in corso. Un quadro che ha alimentato le polemiche dell'opposizione e sollevato domande sulla reale capacità dell'Italia di essere informata (e di contare) nelle grandi decisioni dell'Occidente. Il ministro Crosetto è rientrato in Italia con un volo di stato, ma "dopo aver bonificato al Comando del 31esimo stormo di Ciampino un importo triplo rispetto a quello che prevede la tariffa per gli ospiti dei voli di Stato", come ha spiegato, "in modo tale da togliere anche la possibilità di attaccarmi dicendo che sono tornato usando un volo di Stato".