Alla presentazione del libro di Cerasa, parla Arianna Meloni: “Vannacci? Non ci preoccupa”

“Vannacci? Non ci preoccupa. Mi sembra che sia ancora molto presto per parlare. Vediamo cosa succede. Noi siamo molto sicuri del nostro lavoro”. dice Arianna Meloni. Dispensa pure un consiglio ai vannacciani di Futuro nazionale: “Non si facciano strumentalizzare dalla sinistra...”.

L’occasione è la presentazione de “L’antidoto”, il libro del direttore del Foglio Claudio Cerasa. Sul palco del Teatro de’ Servi a Roma ci sono anche David Parenzo, a coordinare i lavori, Gaetano Manfredi e Gianni Letta che ricorda “il sole in tasca di Berlusconi” e l’ottimismo come metodo. D’altra parte il fil rouge del libro e della presentazione è proprio l’ottimismo, declinato attraverso dati e numeri. Ma c’è anche spazio per qualche spunto politico e qualche stoccata. “Ho sentito dire che Schlein ha detto che bisogna riprendersi Tolkien. Io non so bene quando la sinistra si sia interessata a Tolkien ma sicuramente noi lo abbiamo letto da quando siamo bambini”, punge Arianna Meloni che in un altro passaggio difende il decreto sicurezza approvato giovedì in Cdm. Non inseguiamo la cronaca, “ma rispondiamo alle esigenze dei cittadini”, spiega la sorella d’Italia. E il nuovo pacchetto, assicura, darà ulteriori strumenti ai magistrati per fermare i teppisti, “anche se poi magari non tutti lo fanno, purtroppo”.

In quota opposizione ecco Manfredi, indicato periodicamente come federatore del Campo largo. A proposito: è ottimista sul centrosinistra? “Sicuramente lo sono. Abbiamo i numeri e le idee per poter competere”, risponde il sindaco di Napoli, pur nella consapevolezza che “il percorso è accidentato”. Come si batte allora Meloni? “E’ una sfida che richiede il massimo impegno, una maggiore capacità di apertura e inclusione, perché solo così in un sistema maggioritario bipolare si riesce a vincere”. (rdm)