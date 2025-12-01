Funaro (Pd): "Gravi le parole di Albanese sulla Stampa. Incompatibile con la cittadinanza onoraria"

La sindaca di Firenze: "Non ci possono essere condanne con i 'ma" e con moniti al giornalismo. Prendo le distanze dalle dichiaarazioni della relatrice Onu"

"L’irruzione nella sede del quotidiano La Stampa è un fatto gravissimo che ho condannato immediatamente, esprimendo solidarietà al direttore e ai giornalisti. Gesti come questo non hanno nulla a che vedere con i valori della Pace e con la difesa del popolo palestinese, ancora oggi vittima di crimini gravissimi. Su quanto è accaduto alla redazione della Stampa non ci può essere una condanna con un “ma”. Non possono esserci moniti al giornalismo che è libero ed è presidio di democrazia. Per questo non condivido e prendo le distanze dalle dichiarazioni di Francesca Albanese". Lo ha fatto sapere in una nota la sindaca di Firenze Sara Funaro.

"Firenze è città di ponti e di pace, ha sempre dato riconoscimenti a persone che hanno fatto enormi sforzi per unire. Pur riconoscendo il suo importante lavoro svolto come relatrice ONU, Francesca Albanese in più occasioni ha dimostrato di mandare messaggi che portano a dividere più che unire nella comune causa a difesa del popolo palestinese. Per questo come sindaca della città di Firenze non ritengo opportuno consegnarle la cittadinanza onoraria". ha aggiunto Funaro.