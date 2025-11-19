Scontro Colle-FdI: "Episodio chiuso", dicono Cattaneo e Barelli. Lupi: "Garofani poteva chiedere scusa"

"La nostra fiducia verso il presidente Mattarella si dimostra coi fatti, noi andiamo avanti". A dirlo è l'azzurro Alessandro Cattaneo, a cui abbiamo chiesto dello scontro tra il Quirinale e il capogruppo di Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami, che si è acceso ieri dopo la pubblicazione di un retroscena sul quotidiano La Verità. Della stessa idea è anche il collega Paolo Barelli, capogruppo di Fi alla Camera: "La fiducia verso il capo dello stato resta e la sua figura è intoccabile. Non c'è nessun problema da parte di nessuno, e non ho mai pensato anche ci fosse", ha detto.



"Per Forza Italia è un episodio chiuso, non è un tema", continua Cattaneo. Barelli spiega: "Sono articoli di giornale che hanno indispettito tutti, anche il Quirinale. Credo che chi di dovere abbia già dato i propri punti di vista e che l'episodio sia risolto", conclude.



A commentare la vicenda è anche il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi: "È sbagliato alimentare lo scontro tra le istituzioni, nessuno nel centrodestra ha mai messo in discussione l'autorevolezza del presidente della Repubblica", ha detto. Rivolgendosi al consigliere del Colle Francesco Saverio Garofani, al centro della questione, ha poi aggiunto: "Quando si fa una dichiarazione inopportuna bisognerebbe chiedere scusa".



