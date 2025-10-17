Meloni torna in conferenza stampa dopo due anni (ma risponde solo a due domande)

L'unico incontro con i giornalisti aperto a domande, quest'anno è stato a gennaio per la conferenza stampa di fine anno. Ma è dal novembre 2023 che la presidente del Consiglio non si presentava nella sala polivante per illustrare progetti del governo dopo un Consiglio dei ministri. Oggi il ritorno per la legge di Bilancio

A sorpresa, al termine del Consiglio dei ministri che ha varato la legge di Bilancio, in conferenza stampa si è presentata anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Non era attesa, perché la premier non presenziava a conferenze stampa per presentare progetti del governo dal 3 novembre 2023, quando si presentò accanto ai due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini per illustrare il disegno di legge costituzionale sul premierato. Da allora, è sempre stata assente agli appuntamenti che di solito il governo tiene con la stampa al termine dei Consigli dei ministri. Lo scorso anno, per esempio, mancò alla conferenza stampa per presentare la legge di Bilancio 2025 lasciando solo il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.

Nei primi nove mesi del 2025, Meloni ha partecipato a una sola conferenza stampa vera e propria, quella di fine anno (ma che è in realtà si è tenuta a inizio gennaio, visto che a fine dicembre la premier l'aveva posticipata per motivi di salute). E secondo un calcolo fatto dal sito Pagella politica, considerando anche i punti stampa e le interviste televisive e ai giornali, ha risposto quest'anno a circa un terzo delle domande (138) in meno rispetto allo scorso anno (quando erano state in totale 163). Questo nonostante Meloni abbia partecipato a 11 dichiarazioni alla stampa e a 10 punti stampa, un numero superiore a quelli tenuti nel 2024.

Dalla famosa ultima conferenza stampa nella sala polivante di Palazzo Chigi del novembre 2023, Meloni aveva partecipato ad altre quattro conferenze stampa: una al termine dell'incontro con l'allora cancelliere tedesco Olaf Scholz, il 22 novembre 2023. Poi l'omologo incontro con la stampa parlamentare del gennaio 2024, A giugno 2024 aveva tenuto una conferenza stampa al termine del G7 in Puglia. E a settembre aveva parlato in conferenza accanto al premier britannico Keir Starmer, in visita a Roma. Accanto a queste, quella inderogabile e istituzionale di gennaio di quest'anno con la stampa parlamentare.

Oggi, dopo aver illustrato i contenuti della Manovra, Meloni ha risposto a due domande, prima che la conferenza stampa fosse interrotta per permettere agli esponenti del governo, compresa la premier, di recarsi ai funerali di stato per i tre carabinieri morti nell'esplosione a Castel D'Azzano, in provincia di Verona, che si terranno nel pomeriggio a Padova.