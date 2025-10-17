La diretta
Il Cdm approva la legge di Bilancio: Meloni la illustra in conferenza stampa
Una manovra da 18 miliardi, con un prelievo anche dalle banche su cui la maggioranza ha trovato una sintesi dopo alcuni disaccordi. I dettagli spiegati dalla premier dopo il Cdm a Palazzo Chigi
Il Consiglio dei ministri ha approvato il testo della legge di Bilancio 2026 che verrà ora inviato in Parlamento per l'approvazione. Al termine del Cdm, la premier Giorgia Meloni, a sorpresa, ha incontrato i giornalisti in conferenza stampa per illustrare i dettagli della manovra. Accanto a lei i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.
Il commento
I dazi colpiscono import ed export. Zoppas (Ice): “Ma gli effetti reali ci saranno soltanto nei prossimi mesi”
La nomina
Fabio Barchiesi è il nuovo amministratore delegato di Cdp Equity
oltre la manovra