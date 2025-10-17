Il Cdm approva la legge di Bilancio: Meloni la illustra in conferenza stampa

Il Consiglio dei ministri ha approvato il testo della legge di Bilancio 2026 che verrà ora inviato in Parlamento per l'approvazione. Al termine del Cdm, la premier Giorgia Meloni, a sorpresa, ha incontrato i giornalisti in conferenza stampa per illustrare i dettagli della manovra. Accanto a lei i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.





