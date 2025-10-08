a roma
Il ministro Crosetto operato al Fatebenefratelli. Meloni: "Forza Guido"
Il ministro della Difesa è stato sottoposto all’asportazione di tre neoplasie. È in buone condizioni, in attesa dell’esame istologico. Messaggi di sostegno dalla premier e dal presidente della Camera Fontana
Il ministro Guido Crosetto è stato operato al Fatebenefratelli di Roma. Questa mattina, informa una nota della Difesa, Crosetto è stato sottoposto a un intervento eseguito con successo per l'asportazione di tre neoplasie al colon (polipi).
Il ministro è in buone condizioni e si attende l'esito dell'esame istologico. "Forza Guido!", scrive sui social la premier Giorgia Meloni.
"Un sincero augurio di pronta guarigione al ministro Guido Crosetto, con l'auspicio che possa presto rimettersi in piena salute. Grazie per il senso del dovere dimostrato anche a pochi giorni dall'operazione". Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.
L'opposizione
Le quattro spallate (andate a vuoto) del campo largo al governo
Il centrosinistra sognava un 5-1, si accontenterà di un 3-3. Pd e M5s litigano sui meriti mentre il governo Meloni resta solido, con consensi persino superiori a quelli del 2022. Dopo Sardegna, europee e referendum, anche le regionali confermano la stessa fotografia: l’opposizione non arretra, ma nemmeno avanza
La decisione
Fratelli d'Italia annuncia: Cirielli sarà il candidato del centrodestra in Campania
Destini politici opposti