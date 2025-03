Meloni scavalca Prodi, il suo governo è il quinto più lungo della storia. E resuscita il premierato: "Fondamentale"

L'esecutivo trainato da FdI supera il traguardo dei due anni e mezzo, la premier festeggia con un video. E sul premierato dice: “Fondamentale per l'Italia. Stiamo facendo questa riforma per i governi che verranno”.

“Il governo è entrato oggi nella lista dei cinque esecutivi più duraturi della storia”. Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video su X, dove ha ringraziato “i tanti cittadini che continuano a sostenere il governo" e ribadito come la maggioranza sia ancora coesa. In 79 anni di storia repubblicana, il governo Meloni è al quinto posto per durata: 887 giorni oggi, uno in più rispetto all'esecutivo guidato da Romano Prodi dal 1996 al 1998.

Un traguardo significativo per il Governo e una riflessione che voglio condividere con tutti voi. pic.twitter.com/cBVB1BsDrg — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) March 27, 2025

“Abbiamo risalito 63 posizioni in circa 127 settimane di governo”, ha aggiunto la premier. Alle sue spalle, sui muri della sala di Palazzo Chigi ci sono le foto di tutti i presidenti del Consiglio: “Nessuno è arrivato alla fine della legislatura con lo stesso governo. In Italia i governi si sono succeduti senza la possibilità di poter portare avanti una strategia definita e concreta. E l'Italia lo ha pagato”.

Tanta l'importanza di un esecutivo stabile da consentirle di rispolverare la riforma del premierato. Misura su cui la premier e l'intera maggioranza non si esprimevano da tempo. "È fondamentale per l'Italia: restituisce ai cittadini il pieno potere di scegliere da chi vogliono essere governati e garantisce che chi viene scelto abbia il tempo necessario per realizzare il mandato che ha ricevuto”, sottolinea Meloni. Questa volta non la definisce la “madre di tutte le riforme”, come fatto più volte in precedenza, bensì una riforma “che stiamo facendo per i governi che verranno, perché un'Italia più solida ha bisogno di istituzioni stabili e di governi che possano lavorare con il tempo e la forza necessaria a dare risposte concrete alla nazione".