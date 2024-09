Mario Draghi presenta il rapporto sulla competitività europea: la diretta

Dopo le indiscrezioni di stampa e la presentazione a porte chiuse ai parlamentari europei, Mario Draghi presenta ufficialmente al pubblico il suo rapporto sulla competitività europea. Un lavoro che è andato avanti per un anno, visto che l'incarico conferitogli da Ursula von der Leyen risale al settembre dell'anno scorso. Proprio dagli incontri della settimana scorsa al Parlamento europeo, si conoscono già alcuni dettagli del rapporto. Si sviluppa in cinque macro-capitoli: produttività, riduzione delle dipendenze, clima, inclusione sociale e ricette per i singoli settori sulla base dei dieci principali dossier economici che riguardano l'Ue. Ed è la Difesa uno dei capitoli su cui si fanno proposte più radicali: dall'istituzione di un'Autorità per l’industria della difesa a livello centrale, che operi per conto dei paesi dell’Ue. All'introduzione di un principio di "preferenza europea", che agevoli le fusioni e renda le industrie della Difesa europee più competitive sui mercati internazionali.

Leggi anche: a bruxelles Debito comune, stato sociale e difesa: il bazooka di Draghi per la competitività Pietro Guastamacchia