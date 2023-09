Meloni arriva all'assemblea nazionale di Fdi

"È necessario vederci in questa riapertura di stagione per fare il punto sull'anno che è trascorso e confrontarci sui mesi che abbiamo di fronte", ha detto la premier aprendo i lavori dell'assemblea del partito

"Ho pensato che fosse giusto, necessario vederci in questa riapertura di stagione per fare il punto sull'anno che è trascorso e, soprattutto, confrontarci sui mesi che abbiamo di fronte", ha detto la premier Giorgia Meloni in apertura dei lavori dell'assemblea nazionale di Fdi, la prima dopo la vittoria elettorale, che si tiene al centro congressi di via Alibert nel cuore di Roma.