Il “piano Mes” di Meloni: ratifica in cambio di uno sconto di 32 miliardi

Il negoziato con l’Ue per chiedere lo scorporo dal deficit dei Fondi di coesione: 0,2 per cento fino al 2027. Zuffa tra Lega e FdI

Dunque c’è una logica, in questa bizzarria? Quantomeno a Palazzo Chigi una logica si pretende, ci si sforza di credere, che ci sia. L’attesa inspiegabile sulla ratifica del Mes andrebbe insomma spiegata così: come un tentativo di utilizzare uno strumento negoziale per ottenere da Bruxelles uno scorporo dal computo del deficit della quota di cofinanziamento nazionale sui progetti di Coesione europei: 32 miliardi in sette anni.