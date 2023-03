Femminist* su Marte. Il più grande traguardo politico per una donna: essere premier? Ma no. Segretario del Pd!

Su un fantasioso sfondo rosa Repubblica incornicia Elly Schlein, il Sole. E in piccolo Giorgia Meloni, Marte. Perché sì, è giusto che i posti di potere siano anche al femminile, ma solo se è un femminile di sinistra

Della serie è importante che le donne arrivino dove si comanda, sì, ma è più importante che siano di sinistra. Prendiamo un giornale a caso, per così dire: Repubblica. Ecco. Ieri, 8 marzo, festa della donna, Repubblica, come altri quotidiani, era avvolta in un inserto mimosa.