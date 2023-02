Nell'anniversario della rivoluzione in Iran la Guida gode per la fine della protesta: ma una vittoria è altra cosa

Oggi è festa degli ayatollah, alla vigilia a Teheran è caduto quasi mezzo metro di neve che ha bloccato il traffico e ha ritardato i preparativi per le grandi celebrazioni di regime. L’11 febbraio è il giorno della vittoria della rivoluzione islamica e la festa nazionale dell’Iran: anche se mai come negli ultimi cinque mesi la legittimità degli ayatollah era stata messa in discussione, Ali Khamenei oggi ha qualcosa da festeggiare. La capitale gli somiglia di nuovo, i manifesti della propaganda tappezzano i muri dal quartiere di Shemiran a nord a quello di Dowlatabad nel sud e ormai hanno coperto tutti i graffiti della protesta. E’ da dicembre che non ci sono manifestazioni in città. Un giornalista del quotidiano riformista Shargh – la redazione più colpita dagli arresti e la stessa dell’inviata che per prima aveva dato la notizia della morte di Mahsa Amini, arrestata anche lei – dice al Foglio che “le impiccagioni come arma terroristica usata contro il proprio stesso popolo sono state tanto crudeli quanto efficaci. Le manifestazioni sono finite, ma non i gesti simbolici. Fidati che tutti quei manifesti per l’anniversario non resteranno al loro posto ancora a lungo, e anche questa notte canteremo le parole della ribellione dalle finestre, per essere rumorosi ma irriconoscibili”.

