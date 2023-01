Salvini salva i soldati leghisti. Gli esclusi finiscono al gruppo Lega. Elenco

Li sistema all’interno del gruppo Lega, li affida ai suoi ministri, li manda in regione Lombardia, li recupera come può. Matteo Salvini ha fatto scattare l’operazione “salvate il salviniano Ryan”. I parlamentari della Lega, i leali, che non è riuscito a eleggere li sta reclutando come collaboratori e consulenti. A lavorare al gruppo Lega sono stati chiamati gli ex senatori, Gianfranco Rufa, Simone Bossi, Cesare Pianasso. Il ministro dell’Istruzione, Valditara ha invece chiamato a collaborare Angela Colmellere e Valeria Alessandrini. La prima era in corsa per fare la sottosegretaria. La seconda è un ex senatrice.

