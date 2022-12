La tribù di Salvini. Doppi e tripli incarichi. La Lombardia come metafora della crisi della Lega

Nella regione simbolo del Carrocio i fedelissimi del segretario si sono collocati. Contratti in enti, nel partito. Lo strapotere di una classe dirigente che gestisce la Lega lombarda in famiglia

I partiti iniziano a morire così. Muoiono quando al posto della Luna iniziano a promettere contratti di collaborazione. I partiti muoiono quando a un dirigente si permette di mettere i piedi sul tavolo. La Lega in Lombardia, dove ha il suo cuore, sta morendo circondata dai suoi cari. Una tribù di parenti si distribuisce incarichi, li cumula, si nomina, si premia, si commissaria, commissaria il commissario. A Cologno Monzese il sindaco leghista è stato fatto dimettere da un altro leghista. Secondo voi chi hanno premiato? Chi ha sfasciato una giunta o chi la guidava? A Milano il capogruppo della Lega in comune è pure collaboratore in regione. Lo è anche la sua compagna. Perché un militante dovrebbe volantinare per questo partito tribù?