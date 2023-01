Lo spoils system, "alto profilo" o "lottizzazione"? Dipende da chi lo fa

Il meccanismo sulle nomine è lo stesso per tutti: dal Pd a FdI. Ma se la premier sostituisce il commissario per il dopo terremoto con un senatore di Fratelli d'Italia, la reazione è subito: "orrore!"

Le nomine pubbliche sono il gorgonzola dei politici: essi ne sentono l’odore da lontano, prima di ogni altro, e vi si avviano ogni volta con sicuro istinto. Perciò appare inspiegabile lo scandalo destato nel Pd dal fatto che Giorgia Meloni stia adesso facendo le sue nomine mandando via i nominati del centrosinistra, esattamente come facevano quelli del centrosinistra prima di lei mandando via i nominati del centrodestra. E’ una giostra. Se nomini tu “è alto profilo”, se nominano gli altri è subito “lottizzazione”.