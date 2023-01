Diplomazia a destra di B-XVI: Meloni incontra Weber

Forse in omaggio al grande insegnamento di Benedetto XVI sul compromesso come elemento essenziale della politica, o forse perché sono entrambi politici agili, fatto sta che Giorgia Meloni – leader del Partito dei conservatori e riformisti europei (Ecr), che raduna i gruppi della destra più euroscettica – e Manfred Weber, presidente del Partito popolare europeo – hanno approfittato dei funerali del Papa emerito (Weber è bavarese) per un colloquio a due: il secondo in meno di due mesi, ma anche il primo dopo lo scoppio del Qatargate, quello che maliziosamente la premier italiana preferirebbe fosse chiamato “socialist job e non italian job”. E le difficoltà dei socialisti europei potrebbero, per qualche via ancora avvolta nelle cautele, avvicinare i percorsi dei Popolari e dei conservatori, incrinando l’asse tradizionale tra Ppe e socialisti.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE