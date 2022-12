Capanna: "La contestazione alla Scala? Quei ragazzi proseguono le battaglie del ‘68"

“Provo verso questi ragazzi un sentimento di tenerezza e condivisione”, dice al Foglio Mario Capanna, tra i principali leader dei movimenti studenteschi del ‘68 e protagonista, ormai 54 anni fa, di una manifestazione in occasione della prima della Scala culminata con un lancio di uova verso gli smoking e le pellicce di chi entrava a vedere lo spettacolo. Questa mattina gli attivisti di Ultima Generazione, già al centro di molte polemiche per i blocchi stradali e gli imbrattamenti delle opere d’arte nei musei, hanno lanciato della vernice contro i muri del teatro più famoso di Milano. L’obiettivo di questi gesti è sempre lo stesso: far parlare il più possibile (e con ogni mezzo) l’opinione pubblica della crisi climatica in corso.

