Tre eurodeputati dem votano pro Russia a Bruxelles. E il Pd che dice? “Legittimo: non li sanzioneremo”

Più o meno il 20 per cento del gruppo democratico in Ue ha espresso lo stesso voto della Le Pen. "La risoluzione era pasticciata" dice il capogrupo Brando Benifei, e poi: "Abbiamo preferito votare a favore, per non lacerare il Parlamento europeo". I tre però non li hanno convinti

Il Pd è l’unico partito italiano in cui qualcuno ha votato, mercoledì, contro la risoluzione del Parlamento europeo che condannava la Russia in quanto stato terrorista e aggressore dell’Ucraina. Tre deputati su quindici. In pratica il 20 per cento del gruppo democratico a Bruxelles. Pietro Bartolo, Andrea Cozzolino e Massimiliano Smeriglio. Sono in compagnia di Marine Le Pen e dei neonazisti tedeschi. Persino la Lega di Salvini ha condannato la Russia. Pure Forza Italia. Così la domanda sorge spontanea, come si dice: è prevista un’azione disciplinare nel Pd? Si riunirà un comitato di probiviri? “Lo escludo. Anzi, penso che la posizione dei tre nostri deputati sia legittima”, dice Brando Benifei, che è capogruppo del Pd in Europa (e tra qualche giorno forse sarà anche candidato alla segreteria).