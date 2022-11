Tra la Milano magnetica e il dinamismo delle province: dove si vince la sfida per il Pirellone

Ritratto della Lombardia, la regione più ricca e popolosa d’Italia su cui si sono accesi i riflettori della politica, in vista delle regionali del prossimo anno. Un vero test per gli equilibri nazionali futuri dove chi vuole vincere deve scegliere un candidato che non parli solo alla grande città, ma sappia aprirsi a tutto il resto

Ancor oggi è la più popolosa, quella che produce più manufatti e frutti della terra, la più ricca tra le regioni, con circa 40 mila euro annui per abitante e un prodotto lordo totale di 328 miliardi, il 22 per cento del pil italiano per avendo una popolazione pari al 17 per cento di quella nazionale. La Lombardia ha dato alla Chiesa cattolica dieci papi, ben tre nel ’900: Pio XI, Giovanni XXIII, Paolo VI, difendendo gelosamente il rito ambrosiano dal rito romano, una vocazione all’identità più che alla diversità. Ha generato novità politiche a ripetizione, non tutte positive: dal socialismo riformista di Filippo Turati al fascismo di Benito Mussolini fino al craxismo, al leghismo, al berlusconismo, divorando leader come Urano i propri figli.