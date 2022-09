La mia personale dichiarazione di non voto ai Fratelli d'Italia. Firmato: Tommasino Cupiello

Come voterò io che da decenni mi batto contro la pietrificazione ideologica dell’antifascismo di marca azionista e la sua conversione in strumento politico mobilitante, con tutto il contorno di bassa propaganda e di deformazione storiografica che si sa? Io che non so la flat tax, potrei anche farmi venire dubbi sul gigantesco taglio fiscale thatcheriano del Lord Chancellor, il nero tutore della sterlina Kwasi Kwarteng, ma la crisi dello stato fiscale, dove a pagare siamo in pochi, e per ragioni ovvie, la vedo? Io che non disprezzo matrimonio e famiglia tradizionale, e casomai sorrido del facilismo con cui li si rimpiazza a colpi di fluidità varie? Io che dell’aborto, salvo la necessità di non trasformare questo giudizio in punizione, penso tutto il male umanamente possibile, e maledico il giorno in cui si è trasformato in un banale servizio sociale collettivo mascherato da diritto della persona? Io che non capisco come ci si possa scandalizzare per la tutela dei corpi abortiti dal destino di riciclo come “rifiuti speciali ospedalieri” oggi loro assegnato? Io che detesto le idolatrie e retoriche ambientaliste e climatologiche, e intravedo dietro alle urla apocalittiche e ai diritti invocati della madre Terra lo spirito reazionario più che conservatore dei nemici poco sottili della civilizzazione occidentale, la nuova setta della cancel culture e del politicamente corretto? Io che quando sento salutare “tutte e tutti” mi viene voglia di togliere il saluto a “tutte e tutti”? Io che non ho niente, anzi, contro il fatto che sia una donna per la prima volta a manovrare le leve complicate e limitate del potere esecutivo da Palazzo Chigi, che quando ci lavoravamo chiamavamo a buon diritto, e beffardo, Palazzo Gigi? Io che non ho pregiudizi né di sostanza né di facciata contro il presidenzialismo, la prima scelta di un padre costituzionale come Piero Calamandrei? Insomma io che, come direbbe il geniale Andrea Minuz, ho una storia di sinistra, solo che è di destra, e viceversa, come devo votare?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE