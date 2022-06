Flavio Tosi: “Vogliamo l'apparentamento”, insiste l'ex sindaco respinto da Sboarina

"C’è ancora tempo, anche se poco, per un ravvedimento operoso: per la sua storia e per la sua tradizione politica, Verona per il centrodestra è una questione nazionale", dice la presidente dei senatori azzurri Anna Maria Bernini

Non c’è pace a Verona, città dove si consumano molte tensioni tra vari Montecchi e Capuleti politici. E se l’ex sindaco Flavio Tosi, da tempo in rotta con la Lega, due giorni fa ha annunciato il passaggio in Forza Italia (nel momento in cui il centrosinistra ben si posizionava nella competizione elettorale, in attesa di ballottaggio, con l’ex calciatore Damiano Tommasi), il sindaco uscente e ricandidato Federico Sboarina, sostenuto da Lega e FdI, annunciava di non volersi apparentare con il terzo classificato Tosi. Interpellato in proposito, Tosi dice al Foglio che “il sindaco uscente pretende di avere i voti di Forza Italia e di chi non l’ha votato, ma non ha accolto le aperture da parte nostra – che abbiamo proposto di considerare il primo turno come fossero informali primarie di centrodestra”.