L'impianto incubo del M5s in Puglia è una “svolta” per la Raggi

L'ex sindaca visita con i consiglieri capitolini l'impianto di Gioia del Colle da sempre criticato dai grillini pugliesi. "Non ci ha avvertito, non sapevamo nulla della sua visita, siamo molto stupiti", ci dice Grazia Di Bari, consigliera regionale del M5s

Per Virginia Raggi è “l’alternativa innovativa” al termovalorizzatore che il suo successore in Campidoglio, il dem Roberto Gualtieri, vorrebbe realizzare nella Capitale. Per i grillini di Puglia è “l’inceneritore che dobbiamo fermare”. La spericolata ricerca dei 5 stelle capitolini di un impianto diverso da proporre a Gualtieri conduce anche a cortocircuiti di proporzioni imponenti. Venerdì scorso Virginia Raggi si è recata a Gioia del Colle, pronvincia di Bari. Da queste parti sorge un piccolo ossicombustore sperimentale. L’impianto Isotherm tratta solo 5 tonnellate al giorno, numeri ben lontani dalle quasi 2mila tonnellate che dovrà trattare il termovalorizzatore della Capitale. E’ solo la prima tappa di un tour degli impianti “più innovativi” che i 5 stelle capitolini hanno intenzione di fare in giro per l’Italia per proporre poi al sindaco “una proposta articolata e alternativa all’inceneritore”. Dalla visita a Gioia del Colle Raggi è uscita entusiasta.