Draghi non ha più il Covid: torna a Palazzo Chigi

Il premier era risultato positivo il 18 aprile: aveva rinunciato alla missione in Africa. Adesso potrà tornare in Consiglio dei ministri

Mario Draghi non ha più il Covid. Ha scoperto questa mattina di essersi negativizzato. Il premier era risultato positivo al virus il 18 aprile scorso, il giorno di Pasquetta. Non aveva quindi potuto prendere parte agli incontri in presenza e aveva rinunciato alla missione in Africa. Già oggi è atteso a Palazzo Chigi. Domani dovrebbe tenersi un nuovo Consiglio dei ministri. Il capo del governo ha passato la quarantena a Città della Pieve, in Umbria, dove risiede da diversi anni. Continuando a lavorare da remoto su dossier come quello delle forniture di gas e la guerra in Ucraina.