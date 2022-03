Li chiamavano "Pigs". Draghi incontra Sánchez, Costa e Mitsotakis

Sono “Med men”, i premier unti dal Mediterraneo. Prima era “accidenti a loro” ora è “fortunati loro”. Prima erano la zavorra d’Europa ora sono i paesi caravella per arrivare nelle terre sante del gas. La loro alleanza, che sarà sancita oggi, a Villa Madama, è una “cinta”, in arabo, scriverebbe Braudel, è l’almazraba. Sono quattro: Draghi, Sánchez (Spagna) Costa (Portogallo) Mitsotakis (Grecia). Il tosto è Sánchez che ha messo in riga i putiniani smemorati (Abascal, Salvini, Le Pen) perché con voi, ha detto, “l’Europa sarebbe morta”. Piace a Draghi, il tosto empirico, che ha firmato il Covid exit, il decreto di uscita. Via il green pass dal primo maggio. Oggi un altro Cdm. Energia.

