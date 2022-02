"La riforma Cartabia rischia di rafforzare il correntismo. Per il Csm meglio il sorteggio". Parla Ardita

Quello che sta per dire lo dice un membro del Csm. E’ Sebastiano Ardita, procuratore aggiunto di Catania e fondatore della corrente Autonomia e indipendenza. Le domande e le risposte, prima in breve. La riforma del Csm finirà nella palude parlamentare? “Qualunque cosa accada mi auguro che a nessuno venga in mente di prorogare questo Csm”. La proposta della ministra Cartabia? “Riduce l’ampiezza dei collegi e mantiene il sistema uninominale. Farebbe scomparire ogni minoranza e dare ancora più forza alle correnti che cerca di avversare. Si rischia di sbagliare”. L’ipotesi del sorteggio per il Csm? “L’ unico sistema che nell’immediato può scalzare il sistema delle correnti”. E ora le risposte, ma articolate. Dunque, caro Ardita, abbiamo visto proprio tutto o la crisi della magistratura deve essere ulteriormente raccontata? “Credo che ancora sia presto per tracciare un quadro definitivo. Ma bisogna distinguere. Una cosa è la crisi della giustizia, che riguarda in gran parte l’incapacità della politica di procedere con riforme efficaci e risolutive, un’altra è la crisi della magistratura intesa nel suo complesso come potere dello stato e che riguarda in modo essenziale l’autogoverno e la rappresentanza”. Cosa è la corrente? Quando è diventata cordata? Perché è ritenuta ancora necessaria? “Esiste tra i magistrati una élite organizzata politicamente e capace di ottenere il consenso per esprimere la componente nell’organo di governo che è il Csm. Se possiamo dirla tutta l’egemonia delle correnti non solo non giova ai magistrati, ma li indebolisce ancor di più”. Perché è un fenomeno inestinguibile? “La stragrande parte dei magistrati detesta la logica di appartenenza e si affida a quei pochi che intendono proporsi per l’autogoverno, ma è stanca di essere considerata come una sorta di contropotere rispetto al potere politico”.

