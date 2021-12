Sondaggio fogliante: su 50 parlamentari consultati, solo 15 vogliono Draghi al Colle

A riconoscerne la forza, e dunque la possibilità che alla fine la spunti, sono in tanti. A dirsi pronti a votarlo, però, assai meno. Su cinquanta parlamentari sondati dal Foglio, solo 15 garantiscono fin d’ora il proprio sostegno a Mario Draghi nel segreto dell’urna; 32, invece, i contrari, e 3 i dubbiosi. I renziani sono i più convinti elettori del premier, i grillini i suoi più ostici oppositori. Molta ostilità si registra anche nel Misto e in FdI. In totale, la candidatura del premier galleggia intorno ai 300 voti. Le consultazioni foglianti sono andate avanti per due giorni. Abbiamo contattato deputati e senatori, e lo abbiamo fatto tenendo conto delle proporzioni di ciascun partito nell’assemblea dei grandi elettori di gennaio. Abbiamo evitato di scrivere o telefonare a chi aveva già pubblicamente esplicitato il proprio orientamento, così da cercare nel mucchio, alla cieca.

