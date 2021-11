Faide e ricatti nel M5s. Tensioni nel Pd. Letta al Senato ha un problema, in vista del Quirinale

Taverna prova la spallata sul capogruppo, poi minaccia i colleghi. Ma perde. "Rischiamo di arrivarci comunque spaccati a metà, alla sfida per il Colle", sussurra Perilli. Intanto l'assemblea dei dem ribolle. Il Nazareno blinda Malpezzi. "Ma occhio a non isolarci", manda a dire Franceschini. Così la corsa verso il prossimo capo dello stato diventa complicata per i rossogialli

Alle tre del pomeriggio Vito Crimi, con Andrea Cioffi e Gianluca Castaldi al seguito, blocca Stefano Patuanelli in un corridoio di Palazzo Madama. “Qui c’è una sola via d’uscita: devi mollare il ministero e tornare a fare il capogruppo, sennò non ne usciamo vivi”. Scherzano, pare. Poi però si fanno seri, placcano in un angolo il titolare dell’Agricoltura che vorrebbe andare a Palazzo Chigi per il Cdm: “Sul Superbonus, Stefano, cosa ci conviene fare?”. E iniziano a descrivere le loro fattispecie, quel certo estremo catastale, una ex chiesa sconsacrata da riadibire a ristorante, l’appartamento di un suocero: “Secondo te ci rientriamo, nello sgravio?”. Ecco, a voler essere cattivi il travaglio del M5s sta qui: tra il trambusto di un partito allo sbando e i timori per un futuro fuori dal Palazzo.