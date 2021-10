Ecco il "Documento programmatico di bilancio" approvato dal governo in Cdm

Punto per punto ecco le linee di intervento che verranno declinate nel disegno di legge di Bilancio

Oggi in Consiglio dei ministri è stato approvato il "Documento programmatico di bilancio" per l'anno 2022. E' il testo preparatorio alla legge Finanziaria. Mentre come metro di paragone le statistiche inserite nella Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza e dispone, punto per punto, quali sono gli interventi di spesa che verranno dettagliati nella legge di Bilancio vera e propria. Qui di seguito i principali punti in cui è organizzato il testo.

FISCO

Previsto un primo intervento di riduzione degli oneri fiscali; il rinvio al 2023 della plastic tax e della sugar tax; il taglio dal 22% al 10% dell’Iva su prodotti assorbenti per l’igiene femminile. Vengono stanziate risorse per contenere il caro bollette energetiche nel 2022.

INVESTIMENTI PUBBLICI

Previsti stanziamenti aggiuntivi per le amministrazioni centrali e locali dal 2022 al 2036; aumentata la dotazione del Fondo di Sviluppo e Coesione per il periodo 2022-2030; vengono stanziate risorse per due grandi eventi come il Giubileo di Roma (2025) e per le Olimpiadi di Milano-Cortina (2026).

INVESTIMENTI PRIVATI E IMPRESE

Vengono prorogate e rimodulate le misure di transizione 4.0 e quelle relative agli incentivi per gli investimenti immobiliari privati. Vengono rifinanziati il Fondo di Garanzia Pmi, la cosiddetta ‘Nuova Sabatini’ (per gli investimenti da parte delle aziende) e le misure per l’internazionalizzazione delle imprese.

SANITÀ

Il Fondo Sanitario Nazionale viene incrementato, rispetto allo scorso anno, di 2 miliardi in ciascun anno fino al 2024. Nuove risorse vengono destinate al fondo, dice il documento, per i farmaci innovativi e alla spesa per i vaccini e farmaci per arginare l'emergenza sanitaria.

SCUOLA, RICERCA E UNIVERSITÀ

Il documento programmatico aumentata la dotazione del Fondo di Finanziamento ordinario per l’Università e del Fondo Italiano per la Scienza e viene creato un ulteriore fondo per la ricerca applicata. Le borse di studio per gli specializzandi in medicina vengono aumentate a 12.000 l’anno. Viene disposta la proroga fino a giugno dei contratti a tempo determinato stipulati dagli insegnanti durante l’emergenza Covid-19.

REGIONI ED ENTI LOCALI

Si prevede un incremento del Fondo per il Trasporto Pubblico Locale e vengono stanziate risorse aggiuntive per gli enti locali al fine di garantire i livelli essenziali a regime per asili nido e per la manutenzione della viabilità sul territorio provinciale.

POLITICHE SOCIALI

Qui il testo è meno dettagliato. Per il rifinanziamento del Reddito di cittadinanza si prevede un allineamento a quanto stanziato nel 2021 (circa 8 miliardi di euro), "introducendo correttivi alle modalità di corresponsione e rafforzando i controlli", come dice la nota del governo. In più si prevede una riforma delle pensioni per venire incontro alla scadenza di Quota 100 (abbiamo detto della volontà di passare a Quota 102) e degli ammortizzatori sociali. Il congedo di paternità di 10 giorni diventa strutturale.