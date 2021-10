"Giusto il green pass, ma Draghi usi il metodo Ciampi”, dice Cofferati

Sergio Cofferati è reduce dalla cerimonia al Lincei per i cento anni di Carlo Azeglio Ciampi. Evento rinviato di un anno, causa Covid, e che viene così casualmente a coincidere col centenario di Luciano Lama. Elementi di continuità tra le due figure, dice Cofferati, ci sono, anche se non hanno mai interagito. Un trait d’union, volendo, è rappresentato proprio dall’ex sindacalista, che con Lama lavorò alla Cgil e che con Ciampi elaborò il patto del 1993, inaugurando la concertazione. E, secondo Cofferati, oggi è proprio al “metodo Ciampi” che bisogna tornare: “Un metodo straordinario, che per qualche motivo è stato abbandonato, ma che oggi andrebbe ripristinato”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE