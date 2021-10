La vera marcia per difendere le nostre libertà oggi passa dall'anti complottismo

Le immagini arrivate ieri pomeriggio da Milano, con gli attivisti dei centri sociali che al grido “i fascisti siete voi” hanno aggredito verbalmente alcuni sindacalisti della Cgil di fronte alla Camera del lavoro dimostrano, semmai ce ne fosse ancora bisogno, che per ragionare con lucidità sull’estremismo politico dei nostri giorni non è sufficiente utilizzare come unica ed esclusiva chiave di lettura la dicotomia tra fascismo e antifascismo. Non è una chiave di lettura sufficiente non per le ragioni suggerite da Giorgia Meloni all’indomani degli atti vandalici compiuti sabato scorso a Roma nella sede nazionale della Cgil – “non conosco la matrice di quelle aggressioni” – ma lo è per una questione ben più sottile e forse più interessante che ci permette di capire in che senso il vero collante degli estremismi politici, oggi, non ha a che fare con il ritorno del fascismo ma con un fenomeno ben più trasversale, ben più complesso, ben più corposo e dunque molto più pericoloso: il pensiero unico complottista.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE