I paletti del catasto. Guida per evitare la stangata immobiliare

Poche riforme sono così opportune e al tempo stesso così pericolose come quella del catasto. E’ una riforma opportuna, perché i valori catastali degli immobili sono con tutta evidenza determinati con parametri che non hanno collegamento alcuno con quelli che, nel mondo reale, concorrono a determinare il valore effettivo di un immobile (si pensi soltanto, a titolo puramente esemplificativo, all’utilizzo dell’unità di misura dei vani, anziché dei metri quadrati). E’ una riforma pericolosa, perché nonostante le sue ricadute vengano sempre proposte nell’ottica “di una più equa imposizione fiscale” (così, da ultimo, si legge anche nell’atto di indirizzo alle amministrazioni fiscali per il triennio 2021-2023 recentemente licenziato dal Mef), mantiene assai elevata la possibilità che si traduca, in concreto, in un significativo incremento della pressione fiscale esercitata sui possessori di immobili, tra imposte dirette e imposte indirette.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE