Il nuovo stadio della Roma non si farà. Raggi approva la delibera con i voti del Pd

Che accadrà adesso? È difficile dirlo. Probabilmente si finirà in tribunale. Sicuramente, è un giorno importante. Dopo averlo votato nel 2014 e nel 2017 l’Assemblea capitolina ha approvato una delibera per revocare l’interesse pubblico sull’impianto di Tor di Valle. La fine di un progetto mai nato, il nuovo stadio dell’As Roma. Per riuscirsi il consiglio comunale è dovuto arrivare alla seconda convocazione, quando per approvare una delibera servono numeri più bassi (bastano 16 presenti, un terzo del totale del consiglieri). Virginia Raggi è ormai da alcune settimane senza maggioranza e se il Pd non avesse deciso – dopo alcune necessarie modifiche presentate dal capogruppo dem Giulio Pelonzi – di votare con i grillini, della delibera non se ne sarebbe fatto niente.

