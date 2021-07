Così lo scaricabarile ha portato Draghi a concedere il corteo della Nazionale

Il mistero del pullman scoperto, che nessuno ha bloccato tra i Paroli e Chigi per le strade di Roma interdette al traffico. "A quel punto, opporsi era impossibile", dicono al Viminale. Ed ecco allora il sorriso del premier a Mancini: "Con quella coppa lì, non possiamo dirvi di no"

Alla fine la concessione è avvenuta con una frase che, nel racconto sgangherato di quei minuti frenetici, qualcuno giura di aver sentito pronunciare ai collaboratori del premier: “Ma con quella coppa lì in mano, come potremmo dirgli di no?”. Ma la verità è che, se Mario Draghi ha dato la sua benedizione all’intesa che il capitano della Nazionale, Giorgio Chiellini, aveva di fatto ormai trovato coi dirigenti della Figc e attraverso loro col Viminale, è perché quando la faccenda è arrivata all’attenzione del premier era ormai impossibile pensare di respingere la richiesta dei giocatori azzurri. Perché ormai il pullman scoperto, con tanto di livrea addobbata per l’occasione, era già parcheggiato a ridosso di Piazza Colonna, e lo stallo alla messicana che si stava realizzando proprio lì, davanti a Palazzo Chigi e a favore di telecamere, rischiava di scadere nel grottesco. E quindi no, pensare di vietare il corteo di celebrazione per le vie di Roma, il bagno di folla per omaggiare gli eroi di Wembley, era impensabile. Al punto che gli stessi tecnici del Viminale, col senno del poi, ammettono che a quel punto “si era già passati dalla fase in cui si doveva decidere se autorizzare il corteo alla fase in cui, più semplicemente, bisognava capire come gestirlo”.