Grillo incontra i parlamentari del M5s. Guai in vista per Conte

L'incontro tanto chiacchierato, alla fine ci sarà. Ed è un incontro che rischia di avere ripercussioni pesanti, nel Movimento 5 stelle. Perché Beppe Grillo ha deciso che sì, l'assemblea coi parlamentari grillini, i "suoi" parlamentari, dovrà farla. E questo, inevitabilmente, mette in difficoltà Giuseppe Conte, che si sente in questo modo scavalcato, e per certi versi oscurato, dal Garante. Lo stesso che lui, nello statuto che dovrebbe far nascere il novo Movimento, vorrebbe marginalizzare, riducendone i poteri.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni