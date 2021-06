Ecco le nuove task force del Recovery. Così Draghi monitora investimenti e comuni

La Scozzese (ex Anci, già assessora di Marino) coordinerà i lavori dei sindaci. Al Dipe di Leonardi toccherà invece a cinque consiglieri valutare l'impatto dei progetti del Pnrr: Cambini, Percoco, Filippucci, Stagnaro e Puglisi

L’assillo di fondo è sempre lo stesso: “Sul Recovery non possiamo sbagliare”, ripete Mario Draghi. Ed è proprio per monitorare il buon utilizzo delle risorse europee, che a Palazzo Chigi hanno deciso di attivare due nuove strutture tecniche, entrambe dirette da Marco Leonardi, consigliere economico molto ascoltato dal premier. La prima, che nascerà all’interno del Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica, sarà composta da cinque persone (Carlo Cambini, Francesco Filippucci, Marco Percoco, Riccardo Puglisi e Carlo Stagnaro) e dovrà valutare l’impatto degli investimenti previsti dal Pnrr. L’altra aiuterà i comuni ad attuare al meglio i progetti, e sarà guidata da Silvia Scozzese, già assessore al Bilancio della giunta Marino.