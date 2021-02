Draghi ha sciolto la riserva. Il nuovo governo giura domani alle 12. Giorgetti al Mise, Giovannini alle Infrastrutture

Il presidente del Consiglio incaricato è stato ricebuto dal presidente della Repubblica. Ora i ministri

Il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi alle 19 è stato ricevuto al Quirinale dal Capo dello stato Mattarella. L'incontro lo aveva preannunciato in un tweet lo staff della Presidenza della Repubblica. Con ogni probabilità Draghi scioglierà la riserva e presenterà già questa sera la lista dei ministri. Il giuramento, vista l'accelerata, potrebbe essere fissato per la giornata di domani, forse già dalla mattinata. Per il voto di fiducia, invece, bisognerà aspettare la prossima settimana.

Il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella riceverà alle ore 19.00 al Palazzo del #Quirinale il Presidente del Consiglio incaricato Professor #MarioDraghi — Quirinale (@Quirinale) February 12, 2021

Sono quindi gli ultimi attimi per le speculazioni sul toto-ministri, se e quanto il nuovo esecutivo sarà un mix di tecnici ed esponenti politici. Fino a quest'oggi sono circolate varie suggestioni: dopo l'appuntamento con il presidente della Repubblica si conoscerà la reale composizione della squadra.

Secondo quanto risulta al Foglio, il ministro dello Sviluppo Economico sarà Giancarlo Giorgetti, in quota Lega. Mentre le Infrastrutture andranno a Enrico Giovannini

