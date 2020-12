La conferenza stampa di Conte sul dpcm di Natale

Ieri sera il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha illustrato le misure contenute nel nuovo dpcm 3 dicembre. "Dobbiamo evitare una terza ondata a gennaio che potrebbe essere violenta. Intanto, non faremo un un nuovo lockdown generalizzato". E ancora: "Niente divisioni, è il momento di agire uniti", dice il premier presentando le misure. Ma c'è tensione con le Regioni, che esprimono rammarico per il metodo con cui è stato approvato il decreto con le regole per gli spostamenti dal 21 dicembre al 6 gennaio. Per il presidente della Lombardia Fontana, "è inaccettabile il divieto di spostarsi a Natale e Santo Stefano per i ricongiungimenti familiari", mentre il ligure Toti sostiene che "le misure del governo non stanno in piedi".



Leggi qui il testo integrale del decreto (qui gli allegati)

