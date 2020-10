Covid, governi e futuro: è ora di guarire dalla stagione dell'impazienza

Siamo tutti alla ricerca di verità consolatorie, di soluzioni incoraggianti, di risposte definitive, di notizie rassicuranti, di notizie capaci di farci leggere il presente con uno spirito diverso da quello della fatica, della paura, del terrore, del panico, della tristezza e ovviamente dell’angoscia. Siamo tutti lì, ogni giorno, a cercare una qualche certezza sul futuro, una qualche anticipazione sul vaccino, una qualche notizia capace di non farci pensare troppo ai problemi quotidiani – e dunque al numero di contagi (ieri 19.143 nuovi casi), al numero di morti (ieri 91) – e capace invece di farci pensare un po’ più al futuro per provare a capire meglio quello che tutti ogni giorno proviamo a comprendere senza troppo successo: ok, le cose vanno male; ok, le cose potevano essere preparate meglio; ok, dovremo affrontare altri periodi di chiusura; ok, siamo disposti a fare quello che ci verrà detto; ok, ma alla fine quello che conta è solo una cosa: dannazione, ma quando finirà?

