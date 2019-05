Il Pd offre sponde alla Lega per un’asse europeo contro l’irrilevanza dell’Italia

Roma. “Non faremo mai come loro, che votarono contro Mogherini commissario europeo”, dice Simona Bonafè, quarantacinque anni, del Pd, rieletta al Parlamento europeo con 168.588 preferenze. E nella complicata partita che inizierà a fine luglio per la definizione dei nuovi commissari europei, il governo, o meglio Matteo Salvini, se saprà giocarsela bene, considerata l’irrilevanza della Lega e delle forze sovraniste negli equilibri europei, potrebbe trovare nel Pd l’alleato necessario, il mezzo per evitare che l’irrilevanza sovranista danneggi l’intero paese. Il...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.