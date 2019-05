Ma quale Tangentopoli

La semplificazione giornalistica, che non brilla per originalità, ha battezzato come “nuova Tangentopoli” la serie di episodi di corruzione su cui si indaga dalla Lombardia alla Calabria. In realtà tra i fenomeni dell’inizio degli anni Novanta e quelli odierni c’è una differenza considerevole, e non solo quantitativa. Allora si trattava di un sistema complessivo di finanziamento irregolare dei partiti, che erano dominanti nella vita politica e condizionavano strettamente quella economica attraverso un’ampia rete di aziende pubbliche e il controllo delle...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.