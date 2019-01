I paradossi virtuosi del governo dei bari

Un illustre quirinalista ha scritto di un “circolo virtuoso del bene” a proposito del messaggio 2019 del presidente Mattarella. Il ricevimento di Maria Rosaria Coppola, ché i nostri fiori non bastarono ad abbracciare a nome di tutti colei che ha interrotto la scena isterica di un salviniano dicendogli “tu non si’ razzista, si’ ‘nu stronzo”, era nei nostri auspici, e fu commendevole. In attesa che il circuito si estenda ai povericristi salvati dal mare e sballottati tra le tempeste delle...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.