Decisamente l’Europa, intesa come Commissione della Ue, non è sexy. Il sorvegliante del Bilancio Moscovici è un socialdemocratico di buona stoffa, ma è stato messo lì dal presidente francese sconfitto Hollande, quello che ha archiviato il Partito socialista, un’epoca molto passata, e Dombrovskis, l’ex primo ministro lettone di centrodestra, ora al Mercato unico e alla Stabilità finanziaria, ha per sé modi impeccabili ma non l’immagine della forza e della rappresentatività politica. Visti in conferenza stampa, dopo l’inaudita decisione unanime di...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.